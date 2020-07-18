تسريحات الشعر المبلَّلة والمسحوبة للخلف

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يوليو 2020 10:45 مساءً - تفضِّل الكثيرات من النساء، ولا سيما الفنانات ومدونات الموضة والجمال، اعتماد صيحة الشعر المبللة والمسحوبة للخلف في إطلالاتهن المختلفة، وعلى الرغم من كونها لا تُعتبر تسريحة جديدة، فإنها من أكثر تسريحات الشعر الجذابة للنساء، ولتساؤل الفتيات عن الطريقة التي يمكنهن بها أن يطبقن هذه الصيحة وتظل مستقيمة وثابتة حتى بعد أن يجف الشعر، أتينا لكن اليوم بأسهل طريقة؛ لتعتمدنها في المناسبات القادمة.



الطريقة المثالية لتطبيق هذه الصيحة

صيحة الشعر المبللة



عند الاستحمام، لا تكتفي بالشامبو، بل استخدمي أيضًا البلسم؛ لتزيدي لمعان شعرك، ثم بعد الاستحمام قومي بتجفيفه جيدًا، وسرّحيه بمكواة الشعر لكي يصبح أملسَ، كما يمكنكِ تركه على طبيعته إذا كنت تفضّلينه متموّجًا، وعليكِ أن تختاري بين مزيج الزيوت أو "الجيل" للحصول على لوك الشعر المبلول، ففي الحالة الأولى عليكِ مزج زيت جوز الهند بنوع آخر من الزيوت المنعّمة الموجودة في الصيدلية حسب اختيارك، لتقومي فيما بعد بتمرير الخليط بين خصلات شعرك من الأمام إلى الخلف، مستعينة بمشط عريض الأسنان، وننصحكِ في هذه الطريقة بعدم استعمال كمية كبيرة من هذا المزيج؛ حتى لا تتحول إطلالتك من أنيقة إلى دهنية، وبالنسبة "للجيل"، عليكِ رشّ قطرات قليلة من رذاذ الماء على شعركِ، ثم مرّري أصابعكِ التي يغمرها الجيل بين خصل شعركِ بشكل متكرر، لتحصلي في النهاية على الإطلالة المنتظرة، ولا تنسي استخدام مثبّت الشعر؛ للحفاظ على هذا الستايل لأطول وقت ممكن.

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الطريقة الثانية لصيحة الشعر المبلل

صيحة الشعر المبللة



لتطبيق هذه الصيحة بكل نظافة وبساطة، ستحتاجين لفرد شعرك، سواء في المنزل أو عند مصفف الشعر، ثم اجمعي الخصلات الأمامية من شعرك إلى الأمام، وأمسكي بالخصلات التي تليها، وسرحي هذه الخصلات عكسيًّا حتى تحقِّق لك الحجم الذي تريدينه، ثم أعيدي الخصلات الأمامية مرة أخرى للخلف، فتعطي الشعر مظهرًا عكسيًّا، ثم ضعي بعض "الجيل" على شعرك، وسرحيه للخلف بكل بساطة ولطف.



الطريقة الثالثة لتطبيق الصيحة

صيحة الشعر المبللة



لتطبيق هذه الصيحة بسهولة، قومي أولًا بغسل شعرك بالماء ولا تجفِّفيه، ثم أضيفي بعض "الجيل" المثبِّت على الشعر، وافركي الشعر من الجذور حتى الأطراف، ووزِّعي "الجيل" على الشعر باستخدام الفرشاة، ثم شكِّلي الشعر كيفما تشائين، سواء كان منسدلًا على الظهر، أو مسحوبًا للخلف، كما يمكنك أن تجعليه بشكل مموِّج لمظهر كيرلي.

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