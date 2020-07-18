"دعاء" بعد نشر زوجها لصورها الخاصة: "أنا لسه على ذمته"

أخبار من الوطن نيوز

قالت دعاء محمد، التي قام زوجها بنشر صورها الخاصة، إنها ما زالت على ذمته حتى الآن، مشيرة إلى أن زوجها قام بإهانتها وضربها، فتوجهت إلى منزل أهلها.

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وأضافت "دعاء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أنه خلال هذه الفترة لم يقم بالإنفاق عليها أو على نجلتها، وبعد قيامها برفع دعوى نفقة ضده، قام بإرسال صورها وهي في "دورة المياه" إلى شقيقها، وهددها بإرسال هذه الصور إلى مديرها في العمل، وإلى أصدقائها.

وأشارت إلى أنها قامت بإعداد محضر ضد زوجها، ولكن المحضر حُفظ، لأن الحساب الذي قام زوجها بإرسال الصورة من خلاله كان مزيفا.