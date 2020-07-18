أم مكة ضحية تعذيب والدها بعد حبسه: "لسه تعبانة وهطلب الطلاق في المحكمة"

علاقات و مجتمع

علقت إيمان مصطفى، والدة الطفلة مكة، ضحية تعذيب والدها، على قرار حبس الأب المتهم، قائلة: "الحمد لله ربنا جابلي حقي منه، وبشكر النائب العام، اللي اهتم، والقانون، وكل الناس اللي وقفت معايا عشان حق بنتي".

وأضافت الأم خلال حديثها لـ"هُن": "همشي في إجراءات المحاكم عشان اتطلق منه، واشتغل واصرف على بنتي بعيد عنه".

واستطردت الشاكية: "أنا أصلًا هعزل ومش هيعرفلي مكان، لأني أخاف منه بعد ما يخرج".

وعن حالة ابنتها الرضيعة أكدت أنها لا تزال تعاني من آلام الكسور وفي انتظار نتائج العلاج.

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وأمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس والد الطفلة "مكة" احتياطيًّا، لاتهامه بالشروع في قتلها، وإكراهه والدتها على التوقيع على مستندات.

وكانت "وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام"، رصدت تداول مقطع مصوَّر لسيدة تُدعى "إيمان مصطفى"، شكَتْ فيه تعدي زوجها عليها، وعلى طفلتيهما "مكة" البالغة من العمر أربعة أشهر، لرفضه إنجاب الإناث.

فضلًا عن إكراهه الشاكية على التوقيع على "إيصالات أمانة"، لإجبارها على عدم تقديم شكوى ضده، وتهديدها بقتل الطفلة، إذا لم توقعها، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام، أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وسألت "النيابة العامة" الشاكية، التي أكدت أنها حينما حملت في طفلتها، وعلمت أنها أنثى نصحتها والدة زوجها، بإخفاء الأمر عنه، فلما وضعتها استاء وداوم على التعدي على الرضيعة منذ ولادتها، فحررت محضرًا ضده، وفي مطلع شهر يوليو الجاري، حاول خنق الطفلة محدثًا إصابات فيها.

وتمكنت من تخليصها منه، بعد أن أكرهها على التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، لإجبارها على التنازل عن المحضر الذي حررته ضده، والإعراض عن قتل الطفلة، ثم احتجزها وطفلتها أربعة أيام في مسكن الزوجية، حتى تمكنت من مغادرته للإبلاغ عنه.

وأثبت التقرير الطبي، إصابة الرضيعة بعدة إصابات، وكدمات بالوجه والكتف وكسر بالساق اليمنى والزند الأيسر، فأمرت "النيابة العامة"، بضبط الزوج لاستجوابه، وعرض الأم وطفلتها على "مصلحة الطب الشرعي"، لإثبات إصاباتها وكيفية حدوثها ومدى حصول عاهة مستديمة عنها.

ونفاذًا لأمر "النيابة العامة" تمكنت الشرطة من ضبط المتهم، الذي أنكر خلال استجوابه ما نُسب إليه من اتهامات، وما شهدت به الشاكية، مبررًا حدوث الإصابات التي لحقت نجلته من سقوطها على الأرض، حسبما أخبرته والدته، كما سألت "النيابة العامة" الأخيرة والتي نفت ما شهدت به الشاكية.

بينما قدمت إخصائية بـ"المجلس القومي للأمومة والطفولة" تقريرًا للنيابة العامة عن حالة الطفلة المجني عليها، أثبتت فيه حدوث إصاباتها لتعدي والدها عليها، وأن والدتها هي الأَوْلى برعايتها من الزوج.

وأمرت "النيابة العامة"، بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل الطفلة، وإكراه والدتها على التوقيع على مستندات، وجار استكمال التحقيقات.