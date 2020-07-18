رضوى الشربيني تدافع عن المحجبات: "الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه"

علاقات و مجتمع

علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على ما تقابله الفتيات المحجبات من أزمات على بعض الشواطئ الخاصة، بسبب منعهن من نزول المياه لملابسهن، وعدم ارتداء المايوه التقليدي المعروف، فضلًا عن ارتداء الحجاب.

وغردت "الشربيني" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "جتلي معلومة دلوقتي إنه الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر وحمامات السباحة، والحقيقة دي فكرة مقززة جدًا وغير مقبولة، أولًا لأنه دينيًا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه".

Advertisements

وتابعت: "ثانيا زي ما بنحترم حرية الست أو البنت غير المحجبة.. المفروض نحترم حرية المحجبة ونشجعها عليه مش نكرهها فيه".

وكانت الإعلامية، علقت مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على تويتر، على واقعة خيانة جادا بينكيت، زوجة النجم العالمي ويل سميث، له.

وقالت الإعلامية: "الناس عماله تقول رضوى فين من واقعة خيانة ويل سميث، الخيانة محرمة سواء على الراجل أو الست وغير مقبولة وملهاش أي مُبرر، فطبيعي إني معلقش على خيانة زوجة لزوجها لأنها تستاهل أقصى جزاء الواحد ممكن يحكم عليها، الحرية اللي بتتمتع بيها المرأة هي قيود من الدين والأخلاق مش خيانة وقلة أدب".