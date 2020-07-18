ناهد السباعي توجه رسالة لشقيقها الراحل: "مسمعتش صوتك من سنين"

علاقات و مجتمع

أحيت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ذكرى ميلاد شقيقها الراحل فريد المرشدي، الذي توفي في عام 2014، إثر تعرضه لحادث سيارة، ولديه ابنة تُدعى قسمت من الفنانة داليا البحيري، من خلال صورة مركبة جمعت بينهم.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة قالت خلاله، "عيد ميلاد سعيد في الجنة، مسمتعش صوتك من سنين، وحشتني".

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وتابعت خلال منشورها بالدعاء له مرددةً، "اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين".

وكانت قبل عام تحدثت الفنانة ناهد السباعي عن طبيعة العلاقة بينها وبين شقيقها المتوفى، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، لافتة إلى أن والدها وشقيقها دائمًا ما يزورونها في أحلامها: "بقولهم ادوني أمارة، وأخويا صوره مالية البيت، ولما واحدة منهم تقع بنعرف إنه عاوز يقولنا حاجة، ولما بنكلمه بيرد".