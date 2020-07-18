فيفي عبده تنشر صورة بملابس جريئة: "زعلانة أوي وعندي اكتئاب"

لايف ستايل

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة ظهرت خلالها بملابس مكشوفة، مرتدية سترة سوداء بدون أكمام، مع مكياج سموكي صريح، مُعلقة: "الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة أوي لأن عندي اكتئاب، قلت اللي بيحبوني هيزعلوا على زعلي واللي بيكرهوني هيفرحوا فيا، على كل اسكوزمي، إنجوي، خليك جود بوي، مش مهم مين اللي سمايل في الآخر".

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وتفاعل العديد من المتابعين مع الصورة، مشيدين بإطلالة الراقصة، حيث علقت الفنانة نيكول سابا: "شير أب حبيبتي الزعل ما يلقش عليكي خالص، أنت كلك طاقة وفرح"، فيما علقت مايا دياب: "بموت فيكي"، وقال حسن الرداد:"أجمل فوفا في الدنيا".

جدير بالذكر، أن الفنانة فيفي عبده، خاضت تجربة التقديم التلفزيوني في رمضان الماضي ببرنامج "خلي بالك من فيفي".