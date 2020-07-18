"بداية جديدة" مبادرة لتنمية مهارات الأطفال

ماما
أطلقت نجلاء عياد مؤسسة مبادرة "بداية جديدة" لتأهيل المطلقات، ورش تعليمية "أون لاين" مجانا، لتنمية مهارات الأطفال من سن 6 سنوات لـ15 سنة، تحت هاشتاج "#صيف بلا ألعاب إنترنت عنيفة".
وتهدف الورش إلى تعليم الأطفال الرسم، الإكسسوارات، الحياكة، تصميم الأزياء، فن لف الورق وتعلم الرسم على القماش، آخيرا فن عجينة السيراميك، وفق حديث مؤسسة المبادرة لـ "هُن".
وجرى الاستعانة بمدربات من مصر والعراق لفريق "نساء الغد" لمؤسسته ماجي رياض، كما شارك أطفال عرب في الورش.
وتفاعل الأطفال وأمهاتهم مع الورش المقدمة التي ساعدتهم على استغلال وقت الفراغ، في أشياء مفيدة تساعد على تنمية مهاراتهم وقدراتهم.
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