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أسرة رجاء الجداوي تشكر انتصار السيسي لاهتمامها بحالة الراحلة قبل وفاتها

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علاقات و مجتمع

رجاء الجداوي ونجلتها أميرة

تقدمت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بالشكر للسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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ونشرت أسرة الراحلة، منذ قليل، منشورا عبر الصفحة الرسمية للفنانة رجاء الجداوي، قالت فيه: "تتقدم أسرة المغفور لها بإذن الله الفنانة رجاء الجداوي، بأسمى معاني الشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، على كريم اهتمامها بمتابعة حالة الفقيدة خلال تواجدها بالمستشفى، وتفضلها بمواساتنا في مصابنا".

ورحلت رجاء الجداوي بعد صراع مع استمر لـ43 يوما بمستشفى العزل بأبو خليفة بالإسماعيلية.

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