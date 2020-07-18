محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
عادة ينصح خبراء التغذية بتناول وجبة العشاء مبكرًا، وتجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة على اعتبار أنه يتسبب في زيادة الوزن وتراكم الدهون بمناطق مختلفة في الجسم.
والحقيقة أن تناول وجبة العشاء مبكرًا لها العديد من الفوائد بخلاف فقدان الوزن.
لقراءة المزيد..اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر 6 أسباب تدفعك لتناول وجبة العشاء مبكرًا.. أبرزها الوقاية من السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.