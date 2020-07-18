6 أسباب تدفعك لتناول وجبة العشاء مبكرًا.. أبرزها الوقاية من السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:

عادة ينصح خبراء التغذية بتناول وجبة العشاء مبكرًا، وتجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة على اعتبار أنه يتسبب في زيادة الوزن وتراكم الدهون بمناطق مختلفة في الجسم.

والحقيقة أن تناول وجبة العشاء مبكرًا لها العديد من الفوائد بخلاف فقدان الوزن.

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