هذا ما يفعله تناول الشيبسي في صحة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - يتناول الكثير من الأطفال الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة مثل: الشيبسي، وتناوله بكثرة يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة.

يذكر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، الأضرار التي تسببها تناول المواد الحافظة على صحة الأطفال، في تصريحه لـ"الخليج 365": المواد الحافظة لها تأثير كيميائي للحفاظ على طبيعة وطعم السلعة ضد الفطريات، ومن أضرارها على صحة الأطفال:

1- تؤثر تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة في جدار معدة طفلك، وتسبب التهابات في جدار المعدة.

2- تسبب الإصابة بارتجاع المريء.

3- تسبب عسر الهضم والحموضة، والإسهال والإمساك.

4- تكون عاملا أساسيا في حدوث النزلات المعوية وجرثومة المعدة والإعياء الشديد للطفل.

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5- هناك علاقة شديدة بين تناول الأطعمة التي بها مواد حافظة، وانخفاض القدرات الإدراكية عند الطفل، والذاكرة.

6- تؤثر المواد الحافظة والملونات المستخدمة في المستوى الدراسي للطفل.

7- عند تناول هذه الأطعمة بكثرة تتسبب في إصابة بعض الحالات بمرض التوحد، أو فرط الحركة.

8- تُشعر الطفل بالشبع الشديد، وتقلل من شهيته لتناول الأطعمة المفيدة التي يحتاجها جسمه.

9- يمكن أن تكون سببًا في التأثير على الجهاز المناعي للطفل.

10- تزيد من معدلات الإصابة بالأورام، وانتقال العدوى بسهولة.