من بينها اختيار كرسي مناسب.. نصائح للوقاية من آلام الظهر أثناء العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

مع الجلوس لفترات طويلة أثناء العمل وعدم ممارسة الرياضة يتعرض الكثير لآم الظهر المزعجة، وتكمن مشكلتها في أنها قد تتسبب في التعرض لمضاعفات مختلفة من بينها سهولة التعرض للكسر، وتشوه شكل العظام.

وهناك بعض الإرشادات التي تساهم في الوقاية من آلام الظهر.

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