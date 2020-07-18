ماجد المصري عن إصابة ابنته بكسر في القدم: كنت أنا وأنتي لأ

علاقات و مجتمع

كشف الفنان ماجد المصري، عن إصابة ابنته الصغرى داليدا، بكسر في القدم.

ونشر "المصري"، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لابنته وهي تضع الجبس الطبي في قدمها، معلقًا عليها: "الحمدلله على كل حال يارب.. كنت أنا وأنتي لأ يا روح قلبي.. ربنا يشفيكي يا داليدا".

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وتفاعل متابعو وأصدقاء الفنان ماجد المصري في التعليقات، منهم الفنانة فيفي عبده بوضع "إيموشن" قلب، والفنانة بدرية طلبة التي علقت قائلة: "ألف سلامة".

ويذكر أن الفنان ماجد المصري أعلن بدء تصوير المسلسل الجديد "الوجه الآخر"، ويشاركه في البطولة نسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر.