نتائج مذهلة للصيام المتقطع في إنقاص الوزن

صحة

يعد الصيام المتقطع من أكثر الأنظمة الغذائية فاعلية لفقدان الوزن، لذا ذهبت دراسة أجراها علماء من جامعة إلينوي في شيكاغو، إلى مقارنة فترات الصيام المتقطع بين 4 و6 ساعات.

وأجريت تجارب سريرية على المشاركين والذين تناولوا الطعام لمدة 4 ساعات فقط في اليوم من الساعة الـ1 وحتى الخامسة، ومجموعة أخرى تناولت الطعام لـ 6 ساعات فقط، وهي الدراسة الأولى من نوعها تقارن بين نظامين غذائيين، وتكشف عوامل خطر التمثيل الغذائي للقلب.

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وطلب من المشاركين عدم تغيير أنظمتهم الغذائية أو ممارسة نشاط بدني جديد، وتناول الطعام في وقت 4 ساعات في اليوم فقط، وفي وقت الصيام تناول المشاركون الماء والمشروبات الخالية من السعرات الحرارية فقط.

تتبع الباحثون الوزن ومقاومة الإنسولين والإجهاد التأكسدي وضغط الدم وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول HDL والدهون الثلاثية وعلامات الالتهاب لمدة 10 أسابيع، بحسب ما نشر في موقع "مديكال إكسبريس".

وخلصت نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة Cell Metabolism، أن المشاركين في كل من مجموعات الصيام اليومية قللوا من تناول السعرات الحرارية بنحو 550 سعرة حرارية كل يوم عن طريق الالتزام بالجدول الزمني وفقدوا 3% من وزن الجسم.

كما انخفضت مقاومة الإنسولين ومستويات الإجهاد التأكسدي بين المشاركين في مجموعات الدراسة عند مقارنتها بالمجموعة التي حافظ فيها المشاركون على أوزانهم وعدم تغيير أنظمتهم الغذائية، ولم يكن هناك تأثير على ضغط الدم أو كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أو كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة أو الدهون الثلاثية.