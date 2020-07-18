ريهام أيمن بإطلالة كاجوال.. ومتابعوها: قمر

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها، بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء قضاء الإجازة الصيفية. Advertisements وظهرت "ريهام " بإطلالة كاجوال، وترتدي نظارة شمسية، وجاءت أبرز تعليقات متابعيها، "قمر، دايما ملابسك بسيطة وجميلة، إنتي فعلا مبدعة صورك كلها رائعة وجميلة جمال خرافي". وتزوجت ريهام أيمن، من الفنان شريف رمزي، في 15 مايو 2015، وأنجبا "رمزي وليليا"، وكان آخر أعمالها مسلسل العراف، للزعيم عادل إمام عام 2013.

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