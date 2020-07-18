لايف ستايل
شاركت الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور برفقة حفيدتها، أثناء قضائهما الإجازة الصيفية.
وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها، قائلة "وأخيراً خرجنا.. أنا وحفيدتي الصغيرة مايا على البحر".
وكانت شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة بالأبيض والأسود، من أحدث "فوتوسيشن" لها.
وعلقت سوسن بدر، على صورتها: "أنا من زمان قررت أحافظ على شكلى من غير ما أغيره.. بهتم ببشرتي.. بس مش مهتمة أمسح من عليها السنين"، مضيفة: "حابة أخلى شكلي في أفضل شكل المفروض يكون عليه دلوقتي مش من 30 سنة.. صباح الخير".
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. سوسن بدر بصحبة حفيدتها: أخيرا خرجنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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