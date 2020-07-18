"تغير لون البشرة وفقدان النطق".. أغرب أعراض فيروس كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم، يواصل العلماء جهودهم للكشف عن كل الأعراض التي قد تصبح مؤشرا على الإصابة بالوباء العالمي، من أجل سرعة التعامل معه، قبل أن يسبب أضرارا خطيرة قد تصل إلى الموت.

ومن المعروف أن الأعراض الشائعة للفيروس، هي الحمى والسعال وضيق التنفس، لكن هناك أعراض أخرى غريبة تتعلق بالجهاز العصبي والهضمي.

ونستعرض أغرب الأعراض التي عاني منها مصابو كورونا، منذ تفشي الوباء حول العالم.

تلف كبد طبيبين في الصين

وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تغيرت بشرة طبيبين "يي فان وهو ويفينج"،42 عاما، في مدينة ووهان الصينية بعد إصابتهما بكورونا، إلى اللون القاتم، حيث كان ذلك سببا في تأثير الفيروس على الكبد الذي أصبح تالفا.

وقال الطبيب الذي أشرف على حالتهما بعد إصابتهما، أن تغيير لون بشرتيهما غير الطبيعي، جاء بسبب اختلالات هرمونية بعد أن تضرر كبدهما نتيجة الفيروس.

فقدان النطق لشخص أمريكي

تقول صحيفة ميرور البريطانية، إن فيروس كورونا تسبب في تلف دماغ أحد المرضى في الولايات المتحدة، بسبب التأثير على الجهاز العصبي، بل وصل الأمر إلى أن صاحب الـ70 عاما من ولاية فلوريدا، فقد القدرة على التحدث بشكل مؤقت.

وعانى المريض من نوبات قلبية أفقدته القدرة على التحدث، في حالة غريبة تسبب بها فيروس كورونا المستجد.

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فقد أجزاء من مخ إيطالية

في واقعة غريبة ومثيرة للجدل، فقدت سيدة إيطالية، 58 عاما، من منطقة ديترويت، أجزاء كبيرة من خلايا الدماغ، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما أنها بمجرد وصولها إلى المسشفى لإسعافها كانت مرتبكة ومشوهة، وأثبتت الأشعة المقطعية على دماغها، وجود بقع داكنة، مما يشير إلى تراكم السوائل أو فقدان كبير لخلايا الدماغ، وأثبتت الاختبارات أن المرأة.

ضعف التركيز لسيدة اسكتلندية

أكدت تريسي بيني سيدة اسكتلندية، أنها عانت من أعراض غريبة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مثل ضعف التركيز عندما تجلس أو تقف، بسبب خلل عصبي في الدماغ"، وفقا لما ذكرته صحيفة ميرور البريطانية.

ألم الخصية لأمريكي

عانى رجل يبلغ من العمر 42 عامًا مصابا بكورونا، من ألم شديد في الخصية، بعد أن تم فحصه بالمستشفى لشكواه، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، ليتأكد أن هذا العرض الغريب وراء إصابته بالوباء.

بشكل عام، هناك علامات غريبة قد تكشف إصابتك بـ"كورونا"، مثل احمرار والتهاب العين، ارتباك التفكير، تغيير لون الجلد، آلام في العضلات أو الجسم، آلام البطن "إسهال وغثيان وقيء"، وألم الخصية وآفات أصابع الأقدام.

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