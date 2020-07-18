تؤثر في المناعة وتهدد صحتك.. تجنب الطهي في هذه الأواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

الطبخ فن، بداية من اختيار الأواني النظيفة إلى الخضروات الطازجة أثناء الطهي، فيجب الاعتناء بأشياء كثيرة، ولكن هل تعرفين أن الأواني التي تطبخ فيها الوجبة المفضلة لديك مفيدة لصحتك أم لا؟

إذا كان تقديم الأطعمة الغنية بالمغذيات والصحية لعائلتك على قائمة أولوياتك، فيجب عليكِ معرفة ذلك لأن معظم الأدوات التي تستخدمها للطهي ليست جيدة للصحة.

يستعرض موقع timesofindia بعض أنواع أواني الطهي التي تهدد صحتك.

- الأواني اللامعة

غالبًا ما تعتبر أواني الطهي النحاسية خيارًا صحيًا للطهي، يتمتع النحاس بجودة احتفاظه بدفء الطعام لفترة طويلة، ومع ذلك، لا ينصح بطهي الطعام المالح في وعاء نحاسي ببساطة لأن اليود الموجود في الملح يتفاعل بسرعة مع النحاس، مما يطلق المزيد من جزيئاته وبالتالي، يجب أن تكون حذرا قبل الطهي في هذه الأواني.

أواني الطهي المصنوعة من الألومنيوم

نوع أخر شائع الاستخدام هو الألومنيوم، والذي قد يبدو جذابا للغاية عند الطهي، ولكن يسخن الألومنيوم بسرعة كبيرة ويتفاعل بسهولة مع الخضار والأطعمة الحمضية، لذا يُنصح بتجنب الطهي في هذه النوع من الأواني، حيث تؤثر هذه التفاعلات الكيميائية على جهازك المناعي.

فكر قبل اتباع الطرق التقليدية في الطبخ

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لا بد أنك رأيت جدتك تطبخ في أواني الطهي النحاسية، التي دائما ما تكون ثقيلة، في الواقع، كان هناك اعتقاد شائع بأن الطهي وتناول الطعام في أطباق نحاسية مفيد للصحة.

ومع ذلك، فإن تناول الطعام في الأواني النحاسية قد يكون ضارا بصحة، إذ يتفاعل النحاس بسهولة مع الأطعمة المالحة والحمضية، عند تسخينه، وبالتالي، يجب تجنب الطهي في هذه الأواني.

أواني الفولاذ "ستانلس"

تعد أواني الفولاذ المقاوم للصدأ، واحدة من أكثر أدوات الطهي استخدامًا، ولكن ما لا يدركه معظم الناس هو أنه ليس خيارًا صحيًا لطهي وجباتك المفضلة.

الفولاذ المقاوم للصدأ هو سبيكة معدنية، وهي مزيج من الكروم والنيكل والسيليكون والكربون.

على الرغم من أن الفولاذ المقاوم للصدأ لا يتفاعل مع الأطعمة الحمضية، ولكن قبل أن تشتري تحقق أولا من الجودة لأنه تم إنشاؤه عن طريق خلط المعادن، والتي إذا لم يتم إنتاجها بالطريقة الصحيحة يمكن أن تكون ضارة لجسم الإنسان، لذلك احرص دائمًا على استخدام وعاء عالي الجودة ومتين.

الأواني الحديد مثالية للطهي الصحي

على عكس الأواني الأخرى، فإن الطهي في أواني الطبخ الحديد هو أفضل خيار يمكن استخدامه، وهو ضروري لتحسين أداء الجسم.

في الواقع، أثبتت بعض الدراسات أن الطريقة التقليدية للطهي في أواني الحديد، جيدة للأمهات لأنها توفر أفضل العناصر الغذائية اللازمة لنمو الطفل في الرحم.