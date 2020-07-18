مكياج العيد من أشهر خبراء المكياج

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 يوليو 2020 04:43 مساءً - يلهمك أبرز خبراء المكياج اللبنانيين: فادي قطايا، سامر خزامي، رولا رياشي، وإيفون حاتم، أجمل أساليب المكياج الناعمة والعصرية، لتستوحي منها مكياج عيد الأضحى 2020، ولتختاري من بينها ما يناسبك.



مكياج ذهبي ناعم من فادي قطايا

مكياج ذهبي ناعم من فادي قطايا



المكياج الذهبي الناعم خيار رائع لعيد الأضحى 2020، فهو أحد أساليب المكياج الرائجة التي تمنح المرأة أنوثة ورقياً. ويلهمك خبير المكياج اللبناني فادي قطايا، الذي ارتبط اسمه بالفنانة نانسي عجرم، أجمل مكياج ذهبي ناعم، يرتكز على استخدام ظلال العيون الذهبية اللامعة، فوق كامل الجفن العلوي وعلى خط الجفن السفلي، الى جانب الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة، وأحمر الشفاه النيود نصف اللامع، والهايلايتر الذي ينحت الوجه ويبرز جمال ملامحه.

تابعي المزيد: كونتورينغ الصدر.. لتكبيره ورفعه



مكياج زهري من إيفون حاتم

مكياج زهري من إيفون حاتم



يناسب المكياج الزهري جميع ألوان البشرة، حيث يضيء البشرة الداكنة، ويمنح البشرة الفاتحة والبيضاء إشراقة وتورداً. لذلك، يعد أحد أفضل أساليب المكياج لعيد الأضحى، فاستوحيه من خبيرة التجميل اللبنانية إيفون حاتم، بحيث تستخدمين ظلال العيون بتدرجات الزهري الفاتح والقوي، الى جانب الأيلاينر الأسود الممتد على طول خط الجفن العلوي، والمسحوب قليلاً الى خارج العين، وأحمر الشفاه الوردي الناعم.

Advertisements



مكياج سموكي من سامر خزامي

مكياج سموكي من سامر خزامي



مهما يكن لون بشرتك لا يهم، إذ إن المكياج السموكي من أجمل أساليب المكياج التي تلائم جميع ألوان البشرة، وهو موضة كل المواسم نظراً الى أنه يبرز العينين بطريقة أنثوية رائعة. فإذا كنت ترغبين في اعتماد المكياج المدخن خلال العيد، اعتمديه على طريقة خبير المكياج اللبناني سامر خزامي، بحيث تستخدمين ظلال العيون بتدرجات الألوان الترابية، وتطبقينه بأسلوب السموكي، الى جانب الكحل الأسود داخل العين والرموش الاصطناعية وأحمر الشفاه النيود المائل الى الوردي.



مكياج بتدرجات البنفسجي من رولا رياشي

مكياج بتدرجات البنفسجي من رولا رياشي



من المعروف أن اللون البنفسجي هو من أكثر ألوان المكياج رواجاً لهذا الصيف، لذلك قد يكون المكياج البنفسجي بتدرجاته المختلفة خياراً مثالياً لإطلالة عيد الأضحى 2020. استوحيه من خبيرة المكياج اللبنانية رولا رياشي، بحيث تستخدمين ظلال العيون بتدرجات البنفسجي، وتطبقينها عل الجفن العلوي بأسلوب السموكي، مع تظليل الجفن السفلي بالألوان نفسها، ال جانب الرموش الاصطناعية، والبلاش الوردي، وأحمر الشفاه الزهري المات.

تابعي المزيد: أساليب مكياج ناعم رائجة مناسبة للعيد