4 نصائح من مصففي الشعر للحفاظ على صحة شعرك خلال الصيف

تعد أشعة الشمس فوق البنفسجية المسؤول الأول عن فقدان البروتين في جذع الشعر، مما يسبب جفافه وتكسره. وعندما تقترن هذه الأشعة مع الكلور والملح الموجودين في حمامات السباحة، تسبب ضرراً كبيراً للشعر. إلا أن مصصفي الشعر يقدمون لك أربع نصائح للحفاظ على صحة شعرك خلال الصيف، ومنع تلفه وتقصفه، سنرصدها لك في هذا المقال.



1- استخدام ماسك مرطب للشعر

استخدام ماسك مرطب للشعر



إذا كان شعرك هشاً وجافاً، فهذا يعني أنه يفتقر الى الرطوبة. لذلك أنت تحتاجين الى ماسك مرطب للشعر. ننصحك باستخدام ماسك الشعر Herbal Essences Argan Oil & Aloe Hair Mask، فهو يشتمل على زيت الأرغان الغني بمضادات الأكسدة المرطبة والمغذية للشعر، إضافة الى الألوفيرا التي تعمل على ترطيب الشعر في الأعماق لتتركه أكثر نعومة وسلاسة. فضلاً عن أنه خال تماماً من المواد المضرة بالشعر مثل الكبريتات والبارابين. استخدميه مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع.

2- تطبيق كريم الحماية من أشعة الشمس

تطبيق كريم الحماية من أشعة الشمس



يعد كريم الشعر المخصص للحماية من أشعة الشمس، من أهم مستحضرات العناية بالشعر خلال الصيف، لأن هذه الأشعة الضارة تسبب التلف والجفاف للشعر، فلا تستغني عنه مطلقاً، لا سيما عند التعرض للشمس. ننصحك باستخدام The One Atelier Fekkai The Pure Mist، فهو يحتوي على زيت جوز الهند والجوجوبا وزبدة الشيا، إضافة الى مكونات واقية تحمي الشعر من آثار الحرارة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث.

3- قصي أطراف الشعر

قصي أطراف الشعر



تعد أطراف الشعر الأكثر عرضة للتلف نتيجة التعرض لأشعة الشمس، مما يجعل الشعر يبدو هشاً ومتقصفاً، بالتالي من المهم جداً قص أطراف الشعر من وقت الى آخر. وإذا كان متعذراً عليك الذهاب الى مصفف الشعر، بإمكانك قص أطراف الشعر بنفسك في المنزل.



4- لا تتخلي عن القبعة

لا تتخلي عن القبعة



يعد ارتداء قبعة الشعر من أهم الطرق المؤكدة لحماية الشعر من التأثيرات الضارة لأشعة الشمس، فهي تحجب الأشعة فوق البنفسجية، وتمنعها من إلحاق الضرر بالشعر. لذلك، اجعليها رفيقك الدائم خلال الصيف، لا سيما في حمامات السباحة والنزهات في الخارج.

