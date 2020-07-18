مواد طبيعية وعادات صحية لحماية بشرتك من الشيخوخة

لايف ستايل

العناية بالبشرة من أكثر الأمور التي تشغل تفكير المرأة، والتي غالبًا ما تلجأ إلى مستحضرات تجميل تحتوي على مواد كيميائية دون معرفة أضرارها، وفي المقابل توجد المواد الطبيعية التي يمكن أن تحافظ بها على صحة بشرتها وتبتعد عن شيخوخة الجلد والتجاعيد.

وعرض موقع "سبوتينك"، المواد الطبيعية والعادات الصحية التي يمكن المواظبة عليها، للحفاظ على حيوية البشرة وشبابها في السطور التالية..

نظام غذائي صحي

يعتبر النظام الغذائي الصحي رمانة الميزان في الحفاظ على الصحة واللياقة، فتناول نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية والمعادن يحد من الشيخوخة، كما يجب الاهتمام بنظام غذائي غني بفيتامين سي وفيتامين هـ والحديد للحفاظ على صحة بشرتك.

التمرين المنتظم

التمرين المنتظم يحافظ على تدفق الدم طبيعيًا، وتعزيز صحة الجلد، فالتمرين المنتظم هو شرط أساسي للحفاظ على صحة جسمك، داخليًا وخارجيًا.

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اليوجا

يوصى بممارسة اليوجا على الوجه مما يساعد على شد عضلات وجهك وتجنب التجاعيد والخطوط الدقيقة.

ويجب عليك أيضًا الامتناع عن الضغط المفرط على بشرتك، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

تجنب أشعة الشمس

أضرار أشعة الشمس هي أحد الأسباب الرئيسية لظهور شيخوخة الجلد، فحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة مهمة للغاية.

يجب عليكِ وضع واق الشمس في روتينك الصباحي للعناية بالبشرة، ويجب أن يختلف عامل الحماية من الشمس حسب الموسم، ويجب أيضًا ارتداء واق من الشمس إذا كنت لا تخرجي، فالضوء الساطع من الأبواب والنوافذ، أو حتى الضوء الداخلي يمكن أن يسبب أيضا ضررا بالبشرة.

اتبع روتين العناية بالبشرة

بصرف النظر عن اتباع روتين منتظم للعناية بالبشرة، من المهم أيضًا القيام بذلك باستمرار واتباع روتين يناسب عمرك ونوع بشرتك، العناية بالبشرة ذاتية للغاية.

استشر طبيب الأمراض الجلدية إذا كنت تواجه أي مشاكل جلدية.