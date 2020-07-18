أبرز الأفكار لتنسيق القميص الصيفي موضة موسم 2020

ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 قدمت دور الأزياء العالمية تشكيلة واسعة من أجمل القمصان الصيفية .وتنوعت الموديلات من حيث القصات والألوان والطبعات وأهدتنا أشهر الماركات أفكار رائعة لتنسيق هذه القطعة الكاجوال بطرق مبتكرة وأنيقة.

قمصان مشجرة موضة صيف 2020

لم تنحصر موضة الطبعات المشجرة في زاوية الفساتين بل طالت أيضًا القمصان الصيفية، بعض الماركات لم تكتفي بأشكال الزهور وأوراق الشجر فمزجت معها نقاط البولكا، خير مثال على ذلك القمصان المميزة التي تألقت بها عارضات دولتشي اند غابانا Dolce & Gabbana والتي نسقت مع تنانير مستقيمة القصة متوسطة الطول مطبعة بأوراق الشجر الكبيرة وشنط يد صغيرة وحزام مزين بحقيبة صغيرة.

اتسمت بعض الموديلات بالطابع الرجالي حيث سيطرت القمصان المقلمة على مجموعات ربيع وصيف 2020، أحببنا القمصان الزرقاء الفاتحة المطبعة بخطوط بيضاء والتي ارتدتها العارضات مع بناطيل جينز فاتحة مطبعة، كما أعجبنا تنسيق القميص المونوكروم مع التنورة المطبعة غير متماثلة الحواف من مجموعة لونشان Longchamp.

القميص الأبيض من أساسيات خزانة الصيف

لا خلاف على أن القميص الأبيض من القطع الأساسية التي لا تبطل موضتها، نسقته ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera مع تنانير ماكسي واسعة مطبعة بألوان قوية ونسقته ليلا روز Lela Rose مع تنانير بليسيه متوسطة الطول جمعت بين اللونين الأبيض والأزرق وأحذية مدببة بكعب رفيع.

قمصان جينز وطرق تنسيقها بأناقة

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عادت صيحة الدنيم لتتصدر المشهد، إلى جانب البناطيل والجاكيتات اجتاحت القمصان الجينز مدرجات العروض، جربي تنسيقها مع التنانير القصيرة المزينة بالأهداب على طريقة عارضة ألكسندر وانغ Alexander Wang والتي طبقت موضة إعتماد أكثر من حزام في الطلة الواحدة.

قمصان منقطة موضة الموسم

احتلت القمصان المطبعة بنقاط البولكا قسم كبير من مجموعات ربيع وصيف 2020، لائمت ماركة نون باي نور Noon by Noor القمصان البيضاء المنقطة مع بناطيل سوداء عالية الخصر، بينما نسقت ماركة إيلي تهاري Elie Tahari القمصان السوداء مع بناطيل جلد واسعة.

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