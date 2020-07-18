أبرز طرق تنسيق القميص على طريقة النجمات و مدونات الأزياء

القميص قطعة لا يمكن أن نملّ منها أبداً، ولا من الطرق اللا محدودة لاعتمادها. سواء اخترتِ قميص بقصّة كلاسيكية، أو قصة غير اعتيادية أو حتر لجأتِ إلى قمصان على شكل فستان، فجميعها، ستمنحكِ لوك عصري وأنيق. إضافة إلى ذلك، القميص هو من بين صيحات الربيع الرائجة بقوة. القميص مهما اختلف شكله، تصميم بات من أساسيات خزانة كل سيدة. هذا الموسم صُمّم بطرق جديدة وحيوية ليناسب أكثر وأكثر المرأة العصرية المتتبّعة للصيحات. بالقصة واللون الذي تحبينه، اختاري الموديل الذي يتماشى مع أسلوبكِ ونسّقيه على طريقة النجمات والفاشينيستا.

كيفية تنسيق القميص على طريقة النجمات والفاشينيستا

جمعنا لكِ صور النجمات والفاشينيستا، لتستوحي منهن طرق تنسيق مختلفة وتعتمديها هذا الموسم. للوك كلاسيكي وأنيق، استوحي من لوك Jenny Walton. اعتمدت هذه الأخيرة، قميص ابيض ذات ياقة مطرّزة ونسقته مع سروال من التويد. كمّلت اللوك بحقيبة كلاتش، أقراط من اللؤلؤ ونظارات شمسية. للوك جريء، ما عليكِ سوى أن تستلهمي من إطلالة Leonie Hanne. للحصول على هكذا لوك، اختاري قميص ذات قصة واسعة وطويل واعتمديه كفستان. انتعلي معه بوتس طويل يصل إلى حدود الفخذين وبألوان قوية وانقلي اللوك إلى مستوى آخر. كذلك، من الممكن أن ترتدي سترة بليزر أو حتى سترة جلدية. إلجئي إلى الأكسسوارات الناعمة والبسيطة وللمزيد من المغامرة، لا تترددي في ارتداء النظارات الشمسية.

من جهة أخرى، إذا كنتِ محجبة وتريدين اعتماد تصاميم من دون أكمام، فننصحكِ بتنسيقها مع قمصان بأسلوب الطبقات. في هذا الإطار، ماريا عليا، اختارت توب من دون أكمام وارتدتها مع قميص ابيض ذات قصة واسعة. نسّقت معهما سروال وبوتس ضخم. استوحي من هذا التنسيق واعتمديه للوك محافظ وجذاب في الوقت عينه. إضافة إلى ذلك، إذا كنتِ صاحبة أسلوب محافظ وأنيق، فما عليكِ سوى تنسيق الملابس بنفس الطريقة التي ارتدت فيها الملكة رانيا القميص. اختاري هذا الأخير، بقماش حريري، طويل وبقصة غير متوازية ونسّقيه مع سروال رسمي واسع. كمّلي اللوك من خلال تزيين القميص بحزام عريض وغير تقليدي.

طرق أخرى لتنسيق قمصان نسائية

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طرق تنسيق قمصان نسائية لا تعد ولا تحصى، إليكِ افكار أخرى لاعتمادها: نسّقي القميص مع سروال بالتدرج نفسه لإطلالة موحّدة اللون. هذه الأخيرة صيحة أصبحت شبه موجودة دائماً في كل المواسم. تمتّعي بإطلالة ذات طابع شبابي من خلال اختياركِ للقمصان ذات القصات الواسعة ونسّقيه بنفس الطريقة في لوكاتكِ الكاجوال الشيك. أمّا إذا كنتِ صاحبة أسلوب كلاسيكي، فأنتِ تميلين إلى القمصان التقليدية. نسّقي القميص مع بليزر وجينز وتمتّعي بإطلالة كاجوال شيك، أو اكسري من رتابة إطلالتكِ واعتمدي قميص نسائي مع تنورة من قماش على الموضة، مثل الرافيا. من جهة أخرى، إذا كنتِ صاحبة أسلوب مغامر، فاختاري قمصان تتميّز بتفاصيل ملفتة مثل الكشاكش أو الأكمام المنتفخة. لإطلالة أنثوية، إلجئي إلى القمصان ذات قصة الخصر الضيقة أو تلك المرفقة بحزام. من الممكن أن تنتعلي حذاء بلون مختلف لتنكيه اللوك وإبعاده عن الملل.

في حال كنتِ لا تفضّلين قصات قمصان نسائية كلاسيكية، فلا تستغني عن هذا التصميم. على العكس، استبدليه بقمصان ذات قصة مبتكرة وأضيفي إليها حزام لتحديد الخصر وجعل الإطلالة أكثر جاذبية. إضافة إلى ذلك، للوك مرح وأنثوي، إلجئي إلى تنسيق قمصان نسائية مع تنورة طويلة أو ميدي. من جهة أخرى، قومي بتنسيق القميص تحت السروال. لإضافة لمسة مرحة اختاري سروال ذات قصّة مبتكرة: طريقة ليست بجديدة لكنها ستمنحكِ إطلالة عصرية. لا تكتفي باعتماد سراويل الجينز مع قمصان ابيض مثلاً، بل اختاري قصّات أخرى كالسراويل الواسعة من الأسفل أو سراويل الـCulottes أو تلك المتميّزة والمريحة. كذلك، من الممكن تنسيق تصاميم قمصان نسائية مع السالوبيت. هو من أكثر التنسيقات المريحة والشبابيّة في الوقت عينه! ليس من الضروري اعتماد القميص للإطلالات الرسميّة والشيك، إذ يمكنك تنسيقه أيضاً بطريقة مبتكرة للوك عمليّ ويوميّ مريح.

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