"بلاش سكريات كتير".. نصائح للوقاية من تسوس الأسنان

صحة

يعاني البعض من آلام مفاجئة في الأسنان بسبب التسوس، ويحدث ذلك نتيجة لأسباب عدة منها الإفراط في تناول الأطعمة الحلوة وعدم العناية الكافية بالأسنان. وقدم موقع "health line"، مجموعة من النصائح التي تساعد على حماية الأسنان.

استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد

يحمي معجون الأسنان الذي يحتوى على الفلورايد من فقدان المعادن الذي يتسبب به البكتيريا في الفم مع السكريات لإنتاج الأحماض، التي تؤدي بدورها إلى تآكل مينا الأسنان.

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تنظيف الأسنان مرتين بفرشاة "كهربائية"

الحفاظ على نظافة الأسنان باستخدام الفرشاة الكهربائية يقي من البكتيريا السيئة، إذ أثبتت الدراسات أن فرشاة الأسنان الكهربائية تنظف الأسنان بشكل أفضل بكثير من العادية.

مراجعة طبيب الأسنان مرة على الأقل في السنة

مراجعة طبيب الأسنان بانتظام، يساعد على التخلص من مشاكل الأسنان.

تناول أطعمة صحية منخفضة السكر

الأطعمة منخفضة السكر تساعد على التخلص من تسوس الأسنان.