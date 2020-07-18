موديلات عبايات مفتوحة مستوحاة من النجمات العرب لموضة 2020

يليق بإطلالات صيف 2020، موديلات عبايات مفتوحة ملونة أو بتدرجات كلاسيكية مستوحاة من اطلالات النجمات العرب. فلا تتخلي هذا الموسم عن موديلات عبايات مفتوحة تجعل إطلالاتك ساحرة وفي غاية الأناقة، وإليكِ أجمل اختيارات موديلات عبايات مفتوحة مستوحاة من اطلالات النجمات العرب، لتواكبي الأسلوب الراقي والملفت للنظر.

اختاري بأسلوب النجمة سيرين عبدالنور موديلات عبايات مفتوحة باللون الاسود. فاختاري هذه الصيحات الواسعة والتي تنسدل الى الأسفل مع الزخرفات الهندسية التي تأتي على شكل باند مستقيم على طول العباية لتنسيقها مع موضة الفستان المريح وغير المحدد للحصول على أناقة شرقية وملفتة للنظر. كما اختاري من اطلالات النجمة احلام موديلات عبايات مفتوحة باللون الاسود مع اقماش التول الشفاف والذي يبرز على طول التصميم لتنسيقه مع القفطان الابيض.

كما سحرتنا إطلالة النجمة لجين عمران التي ارتدت موديلات عبايات مفتوحة باللون الابيض مع الاكمام الطويلة لتنسيقها مع الفستان الاسود الساحر والراقي في الوقت عينه. فيمكنك أن تستوحي اطلالاتك بموديلات عبايات مفتوحة من أناقة النجمة أصالة التي اختارت عبايات مفتوحة مع القماش الساتان اللماع ذات اكمام الكلوش والتطريزات الناعمة للحصول على اطلالة فاخرة ومشرقة.

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