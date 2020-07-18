تعرفي على أحدث موديلات الفساتين الملونة المستوحاة من أسيل عمران

برزت إطلالات أسيل عمران بأحدث موديلات فساتين ملونة موضة صيف 2020، واللافت اختيارها في الآونة الأخيرة أجمل الموديلات التي تبرز بألوان ساحرة كاللون الاصفر بطرق متعدّدة وقصات تبدو في غاية الأنوثة، شاهدي معنا أحدث موديلات فساتين ملونة موضة صيف 2020 مستوحاة من اطلالات اسيل عمران، وواكبي عن كثب تدرجات الالوان التي برزت من خلالها.

لا تتخلى اسيل عمران عن احدث موديلات فساتين ملونة بتدرجات اللون الاصفر مع التصميم الفاخر الذي يحدد مفاتن جسمها من خلال قصة السترابلس قبل أن تتسع من الخصر بشكل مريح الى الاسفل بأسلوب فاخر وملكي. كما سحرتنا اطلالات اسيل عمران باحدث موديلات فساتين ملونة موضة صيف 2020 باللون الاحمر مع القصة التي تتعدى حدود الركبة الى جانب الرباط الحيوي على جانب الخصر.

الى جانب ذلك، ارتدت اسيل عمران احدث موديلات فساتين ملونة موضة صيف 2020 مع طبعات الورود الفاتخة وتفاصيل الكشكش الناعم والبارز على كامل التصميم. كما لا تتردّد اسيل عمران من التمايل بموديلات فساتين فاخرة باللون الاحمر المخملي مع أقمشة البليسيه العريضة. وبدت اطلالات اسيل عمران ساحرة مع التصميم الملفت ذات قصة الاكتاف المكشوفة للحصول على إطلالة ملفت للنظر.

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