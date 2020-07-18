صور.. ليلى علوي تحن لموضة "التسعينات والثمانينات": استمتعت بكل الأذواق

لايف ستايل

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها ومتابعيها بصور قديمة لها كانت خلالها متابعة جيدة للموضة، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت ليلى علوي بأكثر من ستايل وإطلالة، وقالت إن تلك الموضة تعود مرة أخرى مع السنين، موضحة أن الموضة هي أكثر ما يشغل كل سيدة.

وكتبت "ليلى" في تعليقها على الصور، "مافيش ست مبتابعش الموضة والأزياء.. وأنا واحدة منهم، وكنت محظوظة إني استمتعت بكل الأذواق، وكل صيحات الموضة في الثمانينات والتسعينات".

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وأكملت في تعليقها، "والأجمل أنك بعد سنين تلاقي الموضة اللي بتحبها رجعت تاني وبتملا الشوارع والصور"، وتساءلت "حبيتوا إيه من الموضة اللي رجعت تاني؟".

وتفاعل معها الجمهور عبر التعليقات التي أشادت بإطلالتها والتي كان من بينها، "ليلى علوي لم تكن وجهًا إعلاميا أو صورة نمطية للمرأة الأنيقة في فترة زمنية محددة.. ليلى علوي شكلت نموذجًا أنثويا تماهت معه عديد السيدات والآنسات شكلًا ومضمونًا قلبًا وقالبًا في سائر دول الوطن العربي منذ بداياتها إلى يومنا هذا وستبقى لزمن طويل كذلك.. ولأن قال الشاعر كوني جميلة واصمتي فليلى علوي كأنما أرادت أن تقول أنا جميلة أنيقة فاتنة ولكني ساتكلم وأصدح بأنوثتي وإنسانيتي".

وقال آخر، "جميلة كل العصور طول عمرك جميلة لحد دلوقتي أي شيء تلبسيه بتكوني زي القمر بحبك جدا يا قمرنا الغالي".