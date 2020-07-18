صحة
تحدد طريقة طهي الطعام وإعداده في المنزل هل سيكون مفيدا للجسم أم لا، وذلك بحسب فهد الخضيري، عالم أبحاث المسرطنات السعودي، في حديثه لصحيفة "تواصل" السعودية.
وقال "الخضيري"، إن الطعام يكون صحيًا إذا لم يتدخل فيه عنصر بشري بالتصنيع أو الإضافة.
وأضاف: "يكون الطعام صحيًا إذا تناولناه كما خلقه الله، بدون تدخل البشر إما بإزالة جزء مهم ومفيد مثل نزع قشر القمح وإعطائنا دقيق أبيض فقط 80% منه كربوهيدرات".
وأوضح أن الإضافة للطعام تكون غير مفيدة، "أو بإضافة أملاح عالية أو مواد تصنيعية للتثبيت أو الطعم أو إفساده بالحرق والقلي فيتحول لمواد أخرى متشربة بالزيوت والمضافات".
وعن قلة الإصابة بأمراض القلب والسكر والضغط وسرطان القولون قال، "طبيب بريطاني اسمه بريكتي عمل في أفريقيا، ولاحظ قلة تلك الأمراض ووجد أن السر في النخالة".
واختتم، الخضيري "بريكتي قال عبارته الشهيرة لو أننا وضعنا جميع أدوية العالم في كفة، ووضعنا النخالة في كفة، لتعادلت الكفتان، وهي متوفرة في المطاحن، ويمكن إضافتها لأي نوع من الطعام".
كانت هذه تفاصيل خبر "النخالة".. تقلل من الإصابة بأمراض القلب والسكر والضغط والسرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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