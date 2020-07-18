نانسي عجرم تكشف عن سبب إصابة قدمها خلال حادث اقتحام منزلها

علاقات و مجتمع
كشفت الفنانة نانسي عجرم عن سبب إصابتها في قدمها خلال اقتحام الشاب محمد الموسى فيلتها، وتصدي زوجها فادي الهاشم له بإطلاق عدد من الأعيرة النارية عليه.
وقالت نانسي عجرم في الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة" الذي يحكي قصة الاعتداء على أسرتها واقتحام منزلها، إن سبب إصابة قدمها هو تعرضها لحرق نتيجة شظية من أحد الرصاصات التي أصابت محمد الموسى.
وقالت نانسي، "شعرت أن ساقي تؤلمني ولم ألتفت إليها، ثم أخبرتني والدتي أنها ترى دماء على ساقي، وتبيّن أن هناك حرقًا من شظية".
وأضافت أنها تعرضت لانهيار عصبي، وذهبت لتفقد زوجها وبناتها بمجرد انتهاء إطلاق النار بين زوجها ومقتحم منزلها.
وأظهرت نانسي عجرم تعاطفها من أطفال القتيل، موضحة أنها تفكر في مساندتهم فليس لهم ذنب فيما حدث من والدهم.
وتقول أسرة "الموسى"، إنه على علاقة سابقة بفادي الهاشم "زوج نانسي"، وجاء مُطالبًا بأمواله، بينما ينفي الهاشم معرفته السابقة به، مؤكدا أنه أطلق عليه الرصاص بمجرد دخوله غرفة بناته وهو مسلح.
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