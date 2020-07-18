خبيرة التجميل غريس عربش تؤكّد أن الفنانات يبحثن عن الاختلاف

تحاول خبيرة التجميل غريس عربش أن تحقق بصمة مختلفة في عالم الجمال حتى في الحالات التي تبحث فيها عن إطلالة بسيطة ولطيفة لأية سيدة أو فنانة تلجأ إليها، لاختيار ماتراه مناسبا وجميلا بالوقت ذاته.

وفي حديث مع غريس عربش، خلال جلستَي تصوير اختارت فيهما الفنانتين ريم زينو ورنا شميس لتصميمها بما يتعلق بالمكياج ضمن إطلالات مختلفة ومتنوعة، قالت عربش إن التعامل مع الفنانات لايختلف عن غيرهن لكنه يتضمن انتباها من نوع آخر لحرص الفنانة بشكل عام على إطلالة غريبة وجديدة خاصة في جلسات التصوير، ومن ثم سعيها إلى نشر الصور، وهو مايحمّل خبيرة التجميل مسؤولية مضافة؛ لأن الفنانة لديها معجبوها ومحبوها الذين يودون رؤيتها دائما بشكل مختلف.

وأشارت عربش إلى أن الفنانة التي تطلب منها تصميم إطلالتها تمنحها حرية كاملة لانتقائها واختيار ألوان المكياج وطريقته، لذلك تشعر بالراحة أيضا كلما ابتعدت الفنانة عن التدخل في عملها؛ ما يدفع فريق العمل كله إلى التنسيق من مصفف الشعر ومصمم الأزياء بغية ابتكار صورة جميلة ومتناسقة للفنانة.

وحول اختيارها للألوان في جلسة تصوير الفنانة ريم زينو، قالت عربش إنها اعتمدت في الإطلالة الأولى على الألوان الحيادية التي تليق مع كافة الألوان الأخرى وهي الألوان الفاتحة جدا مع اللمعة الخفيفة ليناسب اللون "التركوازي" للفستان.

والإطلالة الثانية كانت أكثر قوة بحكم اختيار اللون الأسود للفستان الثاني، لذلك وضعت أحمر الشفاه الأحمر.

أما بالنسبة للفنانة رنا شميس، فلم يتم تغيير ألوان المكياج في كل إطلالة، بل طرأ التغيير فقط على لون أحمر الشفاه في الإطلالات الثلاث.

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وبالحديث عن ألوان صيف 2020 الرائجة لهذا العام، قالت إن الأصفر واللون القرميدي مع البرتقالي هي الأكثر رواجا، بالإضافة إلى ألوان المكياج الخفيف مع اللمعة والرموش.

وفي الختام، قدمت غريس عربش نصيحتها للسيدات للحفاظ على إطلالات جذابة بعيدا عن الصرعات و الموضة وإطلالات المشاهير، مشددة على ضرورة أن يدعن خبراء التجميل يعملون ويصممون الإطلالة التي يرونها مناسبة لهن، وأن يستمعن إلى نصائحهم للحفاظ على البشرة والابتعاد عن بعض المواد المؤذية وغير الجيدة.

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