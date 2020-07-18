لا تتوقعها.. هذا ما يفعله في جسمك تناول الخبز والمعكرونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كثيرا ما يقال إن الأطعمة ذات اللون البني الفاتح سيئة للصحة مقارنة بالأطعمة الملونة، مثل الفاكهة والخضروات، الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحتاجها أجسامنا للعمل.

وعادة، كلما كان الطعام أقل غنى بالألوان، قل عدد العناصر الغذائية الموجودة فيه. ولكن وجدت دراسة جديدة أن تناول البروتين من الأطعمة النباتية، مثل المعكرونة والخبز، يرتبط بانخفاض خطر الموت. ويقول العلم إن رغباتنا في الكربوهيدرات تقدم لنا بعض الخير، وفقا لموقع " روسيا اليوم".

وفي دراسة حديثة، نُشرت في مجلة JAMA Internal Medicine، نظر الباحثون في بيانات عن 416104 من الرجال والنساء، على مدى 16 عاما.

وفي المتوسط​​، حصل المشاركون على 15% من استهلاكهم اليومي للطاقة من البروتين، 40% من البروتينات النباتية، و60% من البروتينات الحيوانية، بما في ذلك 19% من منتجات الألبان. ووجدت الدراسة أن تناول البروتين النباتي مرتبط بانخفاض خطر الموت بشكل عام ومن أمراض القلب والأوعية الدموية. والأكثر من ذلك، كان هذا الارتباط قويا بشكل خاص عندما تم استهلاك أطعمة مثل الخبز والحبوب والمعكرونة، مقارنة باللحوم والبيض.

وأظهرت النتائج أن تبادل البيض مع الأطعمة التي تحتوي على البروتين النباتي مرتبط بانخفاض خطر الوفاة لدى الرجال بنسبة 24% و21% لدى النساء. وعندما تم تبديل اللحم، انخفض الخطر إلى 13% عند الرجال و 15% عند النساء. وظل هذا هو الحال أيضا عندما أخذ الباحثون في الاعتبار خيارات نمط الحياة المختلفة التي يمكن أن تؤثر على صحة المشاركين، مثل التدخين والسكري واستهلاك الفاكهة واستخدام مكملات الفيتامينات.

ويقول الفريق المسؤول عن الدراسة إن النتائج التي توصلوا إليها تقدم دليلا على أن تغيير النظام الغذائي للفرد قد يؤثر على الصحة والعمر. وتدعم البحث أيضا الدراسات السابقة التي وجدت أن استبدال بعض الكربوهيدرات بالبروتينات مرتبط بتحسين ضغط الدم وتحسين مستويات الدهون والسكر في الدم.