الامارات | كنّة أميتاب باتشان وحفيدته المصابتان بالكورونا تدخلان المستشفى

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدخلت نجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة أيشواريا راي باتشان التي المستشفى في بومباي مع ابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكانت أيشواريا باتشان البالغة من العمر 46 عاما وابنتها آراديا عزلتا نفسيهما في المنزل بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أسبوع تقريبا لكن توجّب نقلهما إلى المستشفى بعدما أبلغتا عن "صعوبة في التنفس"، كما اوردت "تايمز أوف إنديا".

وقال مصدر في المستشفى الذي يقبع فيه زوج راي الممثل ابهيشيك باتشان ووالده النجم أميتاب باتشان اللذان ثبتت إصابتهما أيضا الأسبوع الماضي بوباء كوفيد-19 "إنهما بخير".

وكانت راي توجت ملكة لجمال العالم في العام 1994 وبدأت التمثيل في مطلع تسعينات القرن الماضي.

وباتت واحدة من ألمع نجمات بوليوود في الداخل والخارج وهي من رواد مهرجان كان الفرنسي وتزوجت ابيشيك باتشان العام 2007.

ومنذ بداية تفشي الوباء في الهند، توفي 26 ألف شخص بفيروس كورونا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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