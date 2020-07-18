الامارات | بسبب أزمة كورونا: 1 من كل 3 أمريكيين عاجز عن دفع إيجار بيته هذا الشهر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عجز واحد من بين كل ستة أميركيين تقريبا عن دفع إيجار المنزل في يونيو بسبب أزمة كوفيد-19، ويخشى واحد بين كل ثلاثة من العجز عن الدفع خلال يوليو، وفق ما أظهرت معطيات لمكتب الإحصاء.

في استطلاع شمل 73,8 مليون شخص بين 2 و7 يوليو، صرّح ما يزيد عن 16 بالمئة من المستجوبين بعجزهم عن تسديد إيجارهم في يونيو، كما صرح 30,6 بالمئة أن ثقتهم ضئيلة أو معدومة في قدرتهم على دفع إيجار يوليو.

وعانى نحو نصف الأميركيين من تراجع رواتبهم منذ فرض تدابير حجر مكثّفة في البلاد منتصف مارس، وفق مكتب الإحصاء.

وشرح المكتب على موقعه الإلكتروني أن هذه الدراسة التي تنجز أسبوعيا منذ نهاية مارس، تسمح بقياس "كيفية تأثر حياة الناس بجائحة كوفيد-19".

واستخلصت بعض الأرقام من استبيانات أرسلت إلى الناس، فيما جاءت أخرى نتيجة دمج معطيات جمعتها عدة وكالات فدرالية.

أدى الوباء إلى خسارة عشرات آلاف الأميركيين وظائفهم، وقد بلغ عدد المسجلين في سجلات البطالة 32 مليونا نهاية يونيو، مقابل 1,6 مليون قبل عام، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل.

يفوق عدد سكان الولايات المتحدة 328 مليونا بقليل.

وتسجل البلاد منذ شهر ارتفاعا جديدا في الإصابات بكوفيد-19، لا سيما في ولاية فلوريدا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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