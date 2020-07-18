طريقة تحضير ساندوتشات الجبن الرومي في الفرن

مطبخ

حضري ساندوتشات الجبن الرومي في الفرن، الممزوج بالطماطم والفلفل، وتناوليها في الصباح مع كوب الشاي، للاستمتاع بمذاقها المميز. المكونات رغيف عيش (يمكن استبداله بتوست) شرائح جبن رومي مكعبات طماطم رشة فلفل أسود Advertisements شرائح فلفل أخضر طريقة التحضير قومي بتسخين الخبز أولا. اقطعي الرغيف الي نصفين متساويين . ضعي في كل نصف شرائح جبن رومي، ثم مكعبات الطماطم والفلفل. ضعي رشة فلفل أسود، ثم ادخليها الفرن.

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