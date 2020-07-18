"اغتصبها وهي نايمة".. السوشيال ميديا توجه أصابع الاتهام لمتحرش جديد

علاقات و مجتمع

"المغتصب أحمد شوكت".. هاشتاج جديد تداوله رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يشير إلى شاب، زعموا بأنه متحرش جديد، يطالبون بالقبض عليه، بتهمة أنه اغتصب إحدى الفتيات أثناء نومها.

وشرح بعض المستخدمين على الهاشتاج، قصة المتحرش الجديد، مع نشر رسالة من الفتاة تتحدث عن الواقعة باللغة الإنجليزية، والتي تتلخص في أن شاب عشريني يدعى "أحمد شوكت"، استغل نوم فتاة، 17 عاما، بعدما تناولت مواد مخدرة، واغتصبها بالكامل، لتستفيق بعدها وتكتشف ما حدث لها، ثم يهرب الشاب حينما يفضح أمره.

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وكتب أحد رواد "تويتر" عبر حسابه: "لازم يتجاب والراجل دا يتحاسب زي ما أحمد بسام اتحبس، كلهم لازم يتقفشوا في السجن، ونعملهم إن مينفعش تلمس حد مش موافق مينفعش تغتصب".

فيما انتقدت إحدى الفتيات الواقعة عبر الهاشتاج، قائلة: "أحمد شوكت مغتصب، اغتصب واحدة ميعرفهاش حاولت تمنعه أكتر من مرة وفي وسط صحابها دخلت تنام لأنها كانت تعبانة وكانت مدية الأمان عشان صحابها موجودين فـ حضرته قرر يدخل ويغتصبها و هي "نايمة" وكأن ده حق مكتسب".

بينما علق مستخدم آخر: "اغتصبها وهي نايمة في أمان الله، يروح جنب أخوه أحمد زكي يلا".

وكان المغردون اتهموا، في الأيام الماضية، على هاشتاج شاب يدعى أحمد بسام زكي، طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتهم منافية للآداب، إذ وصفه البعض بأنه متحرش ومغتصب، وقد وصل عدد سوابقه في التحرش إلى 100 واقعة، قبل أن يأمر النائب العام بحبسه.