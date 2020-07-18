حق بنت الموصل.. اغتصاب طفلة يشعل مواقع التواصل ومطالبات بالقصاص

علاقات و مجتمع

حالة من الغضب الشعبي سيطرت على المجتمع العراقي، وذلك بعد أن أقدم اثنان من الشباب على اغتصاب فتاة قاصر.

وتصدر هاشتاج بعنوان "حق بنت الموصل" منصات التواصل الاجتماعي العراقية، وذلك بعد أن فجرت واقعة اغتصاب فتاة قاصر على يد اثنين قيل إنهما من الحشد العشائري، غضبا عارما في الأوساط العراقية، في محاولة لدعم الفتاة ومحاسبة المعتدين.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية محلية، فإن الشابين ينتسبان لفصيل من الحشد العشائري، التابع لعضوة البرلمان العراقي عن محافظة الموصل النائبة بسيمة بسيم.

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واعتقلت السلطات الشابين، لكنها أفرجت لاحقا عن أحدهما، لعدم كفاية الأدلة ضدهما، ما دفع رواد مواقع التواصل لإطلاق حملة تنديد واسعة بقرار القضاء في واقعة اغتصاب فتاة بعمر 15 عاما .

وأضاف المصادر لوسائل الاعلام أن "القضاء أفرج عن أحد المتهمين أمس لعدم كفاية الأدلة، خاصة أن الفتاة قاصر، وأقوالها لا يُعتد بها بشكل قطعي، فضلا عن غياب الشهود".

على خلفية ذلك اتهم نشطاء ومدونون القضاء بالتواطؤ مع نائبة اتهموها بالضغط على القضاة لمنع إدانة المتهمين.