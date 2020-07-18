أجلت زفافها مرتين وقطعت شهر العسل.. سوء حظ يطارد رئيسة وزراء الدنمارك

علاقات و مجتمع

أسباب سياسية ألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية لرئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، حينما جاء قرارها بتأجيل حفل زفافها منذ عام، وبالأمس أصرت على قطع إجازة شهر العسل بسبب أمور تتعلق بمهام وظيفتها.

- الانتخابات والقمة وراء تأجيل حفل الزفاف

في العام الماضي كان المفترض أن تدخل "فريدريكسن" القفص الذهبي مع خطيبها بو تينبيرج، لكن بسبب الانتخابات العامة التي أجريت، اضطرت رئيسة الوزراء الانتظار عامًا حتى تستقر الأمور وترتب موعد زفافها من جديد.

وفي يوليو الجاري، كان موعد الزفاف، وفي الوقت ذاته، كان اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل، لتضطر "فريدريكسن" للمرة الثانية تأجيل حفل زفافها، إذ علقت على الأمر عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

Advertisements

ونشرت "فريدريكسن" صورتها مع خطيبها معلقة عليها: "إنني أتطلع إلى الزواج من هذا الرجل.. لكن من الواضح أن الأمر لن يكون سهلًا.. وقد انعقد اجتماع المجلس في بروكسل في نفس موعد يوم زفافنا، لكن يجب عليّ القيام بعملي وحماية مصالح الدنمارك".

- الاتحاد الأوروبي وراء قطع شهر العسل

وقبل يومين أقيم حفل زفاف رئيسة وزراء الدنمارك، ميت فريدريكسن، في إحدى الكنائس، لكن انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أبت أن تكمل العروس شهر العسل.

ونشرت "فريدريكسن"، صورتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام"، وهي على متن طائرة وترتدي بذلة تحمل اللون البرتقالي، والكمامة الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وعلقت رئيسة وزراء الدنمارك على الصورة، قائلة: "شكرًا لكم وتحياتي على تهنئتكم بحفل الزفاف.. شهر العسل والذهاب إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل".