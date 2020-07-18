كم دقيقة يجب أن تمارس الرياضة أسبوعياً حتى لا تتأثر بمضاعفات كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وسط انتشار فيروس كورونا المستجد، من المهم الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة به، ليس فقط على صعيد النظافة والتعقيم، وإنما أيضاً بممارسة الرياضة.

في تغريدة نشرتها وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، كتبت: "لا تتكاسل عن ممارسة أي نشاط بدني خلال اليوم، الوزن الزائد يجعلك من الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا".

وأوضحت أنه يجب التمرن لمدة 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط البدني المنتظم، كونه يساعدك على الوقاية أيضاً من مختلف الأمراض والسرطانات.

•الوقاية من السمنة

•الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

•الوقاية من السكري

•الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الثدي

وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط قد نشر في وقت سابق تغريدة حول عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة.

وذكر: "يمكن أن يتسبب العرق في ابتلال الكمامة بسرعة، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات".

ويبقى من المهم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة عند ممارسة الرياضة، حيث تذكر الصحة العالمية بضرورة الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر واحد.