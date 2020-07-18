القبض على الأب المتهم بتعذيب طفلته "مكة".. "كان نفسه يخلف ولد"

علاقات و مجتمع

ألقى رجال مباحث المرج بالقاهرة القبض على الأب المتهم بتعذيب طفلته "مكة" بكفر الشيخ، بعدما انتشرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت الأم بتحرير محضر ضده بقسم شرطة المرج، وعقب عدة ساعات تم إلقاء القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس، بصور للرضيعة التي تكشف تعرضها للضرب المبرح على الرغم من عدم تعديها الـ 4 أشهر، فضلا عن ظهور الأم في مقطع فيديو تؤكد تعرضها هي وطفلتها للتعذيب على يد زوجها لرفضه إنجاب الفتيات.

إحدى أقارب الأم تكشف الكواليس: كان متجوز اتنين قبلها

من جانبها، تحدثت منى محمود، ابنة خالة الأم، والتي تستضيفها بمنزلها في منطقة منشية سلامة، بكفر الشيخ، عن كواليس الزيجة، قائلة: "كان متجوز اتنين قبلها وسابهم ومعاه بنتين، ولما اتقدملها كان انفصل عنهم لكن وقتها كان عادي متكلمش في موضوع الخلفة والولادة ده إلا بعد ما بقت حامل".

وأضافت "منى" لـ "هن": "أول ما عرف أنها حامل في بنت طلب منها تنزلها لكن هي مرضتش، ومن أول ما ولدت َهو بيتعدى عليها وعلى الطفلة، وممضيها على إيصالات أمانة لحد ما هربت منه على أمها في القاهرة وبعدها جاتلي، لأنه كان نفسه يخلف ولد مش بنت".

وتابعت السيدة: "قبل القبض عليه دور عليها في كل حتة واتصل بوالدتها وشتمها عشان يعرف مكانها وهي بتحاول تنقذ نفسها وبنتها منه".

التقرير الطبي للرضيعة

وحصل "هن"، على صورة من التقرير الطبي للطفلة "مكة" صاحبة الـ4 أشهر، التي أقدم والدها "محمد. م"، على تعذيبها منذ ولادتها، بسبب عدم حبه لإنجاب الفتيات.

وأظهر التقرير الطبي الصادر عن مستشفى المرج، تعرض الطفلة الرضيعة لإصابات ظاهرية وكدمات بالوجه، وإصابة بالكتف الأيسر، فضلا عن كسر في عظام الساق اليمنى، وجرى عمل جبيرة فوق الركبة في ساقها اليمنى، وجبيرة أخرى بالذراع اليسرى.

ويرصد "هن" تفاصيل الواقعة كاملة

الأم تسرد الواقعة

ظهرت الأم "إيمان مصطفى" وهي تحمل طفلتها الرضيعة التي تعاني من كسور في ساقها وذراعيها، في مقطع فيديو تسرد ما حدث لها، مؤكدة أن زوجها فور علمه بأنها حامل في فتاة طلب منها الإجهاض، وعقب رفضها قرر التعدي عليها بالضرب هي والرضيعة.

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وأكدت الأم أن الأب فور ولادة الطفلة، وهو يقوم بالتعدى عليها حتى تسبب لها في كسر عظامها، فلم يضعف لصراخها وسيطرت عليه المواد المخدرة، حتى أنه بحسب حديث الأم، وضع وسادة على وجه الرضيعة في محاولة لخنقها، قائلة: "مضاني على وصل أمانة بالعافية وهو حاطط مخدة عليها عشان يموتها لحد ما مضيت وسابها وبعدها جريت بيها على المستشفى وعلى القسم كمان اعمل محضر ضده واحمي البنت".

وتابعت الأم: "كان عارف أن في بطني بنت ولما سكتنا على موضوع الإجهاض افتكرت خلاص لكن من يومها بيضرب فيها، هي إيه ذنبها".

وزارة التضامن توجه الدعم للطفلة مكة المعتدى عليها من أبيها

عقب نشر الأم لمقطع الفيديو وتداوله على نطاق واسع، تدخلت وزارة التضامن الاجتماعي لإنقاذ حياة الرضيعة "مكة".

تلقت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من فريق التدخل السريع المركزي عن تعامل الفريق بمحافظة كفر الشيخ مع حالة الطفلة مكة، بناء على الشكوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعي عن تعدي والد الرضيعة عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وسحجات وكسور بها.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة، ما جرى، مدونة: "توجه الفريق لمكان إقامة الطفلة، وأجرى دراسة حالة لها ولأسرتها، وتبين ما يلي:-

- يبلغ الأب من العمر 29 عاماً، ويعمل نجاراً مسلحاً، ويتعاطى المواد المخدرة.

- تزوج الأب مرتين وأنجب طفلتين من إحداهما وأنجب الطفلة مكة من الأخرى، دفعه ذلك للتعدى عليها، ومحاولة التخلص منها.

- الأم تبلغ من العمر 25 عاماً؛ تعدى عليها زوجها حتى لا تتمكن من إرضاع طفلتها؛ لتحرر محضراً بالواقعة برقم 12872 لسنة 2020.

- الطفلة مكة تبلغ من العمر أربعة أشهر؛ تعدى عليها الأب للتخلص منها لعدم رغبته في إنجاب الإناث.

ومن جانبه نسق الفريق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء؛ لاستقبال الطفلة بأحد المستشفيات، وتم نقلها بسيارة إسعاف لإجراء فحص طبي شامل لها، وبيان ما بها من إصابات، وتبين من خلال الفحص المبدئي أنها تعاني من كسر بيدها اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها، وجاري استكمال الفحص.

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الفريق بالآتي:

- متابعة حالة الطفلة وتقديم الدعم النفسي لها

- متابعة حالة الطفلة الصحية وتلقيها للعلاج

- صرف مساعدة شهرية لمدة عام من مؤسسة التكافل الإجتماعي

- متابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن.