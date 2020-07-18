مكسب جديد للمرأة بالمملكة.. السعودية تعين سيدات للعمل بالمساجد

علاقات و مجتمع

في إطار عصر ازدهار المرأة السعودية، بكل الجوانب، أعلنت الشؤون الإسلامية السعودية، الجمعة، تعيين مراقبات بالأقسام النسائية داخل المساجد بالمملكة.

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وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعني بالمرأة، ومن أجل هذا حرصنا على تعيين مراقبات يعملن في الأقسام النسائية في المساجد؛ ضبطاً للمصليات، وحرصاً على المصلِّيات، وتطويراً للعمل الدعوي النسائى وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة والتى تشرف عليها الوزارة".

الجدير بالذكر أن المملكة السعودية باتت تطبق برنامج تمكين المرأة السعودية في ممارسة حقوقها والمشاركة في البناء والتنمية أسوة بالرجل، عن طريق تنفيذ خطط واضحة، وهي ترجمة لرؤية 2030 الهادفة إلى إيجاد نموذج ناجح في العالم، كما عبَّر عنها الملك سلمان بن عبدالعزيز.