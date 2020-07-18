طريقة عمل بيض بالخضار

كتب: هن - 02:11 ص | السبت 18 يوليو 2020

البيض هو أفضل الأكلات لوجبة الإفطار، يقدم مقليا وعيون ومسلوقا وعجة وفي الفرن، ويقدم لك "هن"، وجبة إفطار متكاملة من البيض والخضروات. المقادير 4 بيضات. ثمرة طماطم متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة. ¼ كوب حليب. ½ كوب جزر مبشور. ½ ثمرة فلفل أحمر رومي مقطعة مكعبات صغيرة. ½ ثمرة فلفل أصفر رومي مقطعة مكعبات صغيرة. ½ ثمرة فلفل أخضر رومي مقطعة مكعبات صغيرة. Advertisements 2 ملعقة كبيرة زيت. ملعقة صغيرة سمن. ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير تخلط جميع المقادير عدا الزيت والسمنة، في وعاء كبير. يخفق البيض جيدًا حتى تختلط المكونات. يوضع الزيت والسمن في طاسة على النار حتى يذوب السمن. يضاف خليط البيض بالخضار. يترك الخليط لمدة 3 - 4 دقائق حتى يتماسك من الأسفل. يقلب البيض على الجهة الأخرى، ويترك لمدة 3 - 4 دقائق أخرى. يقدم البيض مع التوست.

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