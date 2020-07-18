"هينخفض تاني".. هاني الناظر يوضح سبب تراجع أعداد إصابات كورونا اليومية

صحة

علق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، على تراجع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا اليوم، مشيرا إلى أن السبب هو تأثير فصل الصيف على الفيروس، وهو ما سبق وأكده منذ عدة أشهر.

وكتب "الناظر" عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "تمر أيام الصيف الحارة يوم تلو الآخر ويقل نشاط الفيروس ويضعف كما قلت لحضراتكم في مارس الماضي، وتقل معه الإصابة الجديدة".

وتابع "الناظر": "الحمد لله، الإصابات الجديدة تشهد رقما جديدا لأول مرة 703، لم يحدث منذ عدة أسابيع، وكنا نحلم ونتفائل منتظرين أن نشهد هذا الرقم المبشر بأرقام أخرى أقل منه الأيام المقبلة بإذن الله".

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مختتما: "سوف أظل معكم بمشيئة الله، على تفاؤلي وإيماني بالله وبالعلم، ومتمسكين بجميع الإجراءات الاحترازية، حتى نحتفل ومصر كلها بوداع هذا الوباء قريباً، ونعيش فرحة عيد الأضحى إن شاء الله".

وكان الاستشاري، أوضح من قبل، أنه يمكن أن ينتهي فيروس كورونا مع بداية فصل الصيف، موضحا أن ارتفاع درجة الحرارة يقلل من نشاط الفيروس.

وأضاف "الناظر"، حينها، خلال بث مباشر لـ"الوطن"، أنه يجب الالتزام بالنظافة الشخصية، وتطهير اليد بالكحول، مع عدم الإفراط فيه لمرضى الحساسية، حتى لا يترك أثرا جانبيا، وذلك للوقاية من العدوى بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، معلنة وفاة 68 حالة جديدة.