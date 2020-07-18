"متكافئين ولكن".. خبيرة أبراج توضح مصير علاقة أمينة خليل وخطيبها

علاقات و مجتمع

علقت خبيرة الأبراج مايا ناجي، على خطوبة الفنانة أمينة خليل وعمر طه، موضحة مدى التوافق بين بُرجيهما فلكيًا.

وقالت "مايا"، خلال حديثها لـ"هن"، إنه بالرغم من التكافؤ بين رجل برج الثور الذي ينتمي له "العريس" وأنثى برج العقرب، إلا أنهما سيواجهان العديد من المشكلات، قائلة: "الاتنين شخصيتهم قوية، وكمان بيعاندوا أوي"، وفقا لسمات برجيهما الفلكيين.

وأضافت خبيرة الأبراج، أن رجل الثور يفضل المنزل والاستقرار العائلي، ما يمكن أن يدفعه لوضع العديد من الشروط والقيود فيما يخص عمل "شريكة حياته" خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وأشارت إلى أنهما يمكن أن يكملا علاقتهما بالحب والتفاهم، مردفة: "دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تدي أمل إن علاقتهم تنجح وتستمر"، متمنية لهما حياة سعيدة.

وانهالت على الفنانة أمينة خليل، التهاني عقب إعلان خطبتها بعمر طه، في حفل بسيط، اقتصر على حضور الأهل والمقربين فقط، ليتصدر اسمها محرك البحث جوجل في مصر، وسط تساؤلات عن تفاصيل ارتباطهما.

وظهرت العروس في حفل خطبتها، بفستان قصير منقوش، مع أكمام طويلة وفضفاضة مصنوعة من القماش الأبيض الشفاف، مع تسريحة شعر إنسيابية، وماكياج بسيط، بينما أطل العريس بـ"سيمي فورمال".