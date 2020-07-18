بعد تعذيب مكة على يد والدها.. من المسؤول عن تحديد نوع الجنين؟

صحة

منذ ولادتها ولمدة 4 أشهر متواصلة، قام "محمد. م" بتعذيب طفلته الرضيعة "مكة"، مرجعا أسباب فعلته إلى أنها وُلدت فتاة وكان يتمناها ذكرا، ولم يتوقف عند تعذيبها وحدها، بل كان يعذب والدتها أيضا.

قصة الطفلة مكة، أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت والدتها "أمل" الإفصاح عن وقائع التعذيب التي تتعرض له، مرفقة صور لابنتها التي تسبب والدها في إصابتها بكسور وكدمات بالوجه والجسم.

وأكدت والدة الطفلة في مقطع فيديو بثته على فيس بوك، أن السبب وراء هذا التعذيب هو جنس المولودة، قائلة: "كان متجوز قبل كده وعنده بنتين، ولما أنا حملت في بنت طلب مني أسقطها، ولما رفضت بأة يضربنا ويعذبنا كل يوم لأنه كان عاوز ولد مش بنت".

وتعيد واقعة "ملك" السؤال المعتاد عن الطرف المسؤول طبيا عن تحديد نوع الجنين، وهل هو الرجل أم المرأة؟.

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من المسؤول طبيا عن تحديد نوع الجنين؟

وكانت الدكتورة سُهير عبدالله استشاري النساء والولادة، أكدت أن نوع الجنين علميًا تحدده الحيوانات المنوية للرجل.

وأوضحت لـ"هُن"، أن بويضة المرأة تحتوي على كروموسومات مُتشابهة، وهي XX، على عكس الرجل الذي يمتلك نوعين من الكرموسومات هي المسؤولة عن تحديد نوع الجنين "X Y".

وأضافت: "إذا اخترق الحيوان المنوي بويضة المرأة وهو يحمل كروموسوم Y المسؤول عن إنجاب الذكور، مع كروموسوم المرأة X، فإن المولود يكون ذكرا، بينما إذا تقابل الكروموسوم X، مع نظيره المُشابه عند المرأة X، فإن المولود يكون أنثى".

وحصل "هن"، على صورة من التقرير الطبي للطفلة "مكة" صاحبة الـ4 أشهر، التي أقدم والدها "محمد. م"، على تعذيبها منذ ولادتها، بسبب عدم حبه لإنجاب الفتيات.

وأظهر التقرير الطبي الصادر عن مستشفى المرج، تعرض الطفلة الرضيعة لإصابات ظاهرية وكدمات بالوجه، وإصابة بالكتف الأيسر، فضلا عن كسر في عظام الساق اليمنى، وجرى عمل جبيرة فوق الركبة في ساقها اليمنى، وجبيرة أخرى بالذراع اليسرى.

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