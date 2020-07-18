توقعات الأبراج اليوم 18-7-2020: العذراء يقع في الحب.. ونصيحة للعقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل:

قد تكون حالتك المزاجية معتدلة اليوم، فقم بتوجيه طاقتك في المكان الصحيح، وتواصل مع من حولك سواء الأصدقاء أو شريك حياتك.

برج الثور:

تتراكم عليك المسؤليات الإجتماعية مرة واحدة، وقد تتلقى العديد من الدعوات اليوم، فلا تلزم نفسك وانتظر قليلا وفكر جيداً.

برج الجوزاء:

يمكن أن تتلقى اتصالات مهمة خاصة بالشؤون المالية، لذا تابعها على الفور، وبمجرد الانتهاء منها استرخي وتعمق في اهتمامتك، مثل قراءة كتاب، خذ استراحات في الهواء الطلق.

برج السرطان:

قد تبدو لك الراويات والأفلام المفعمة بالحيوية جذابة اليوم، وتشعر برغبة شديدة في لقاء رومانسي مع شريك حياتك.

برج الأسد:

تفكر في تنمية أموالك اليوم، وتفكر بجدية في هذا الموضوع، وسوف تشعر بالشغف للخوض في مجالات مهنية جديدة.

برج العذراء:

يمكن أن يكون اليوم مناسب للقاء حب حياتك، وقد تبدأ يومك في حالة ذهنية مضطربة ومحبطة،

ولكن ما سيحدث سيخرجك من هذه الحالة.

برج الميزان:

إنه يوم جيد للتسوق وشراء ملابس جديدة أو الحصول على قصة شعر مختلفة، ولا تفرط في تناول الطعام.

برج العقرب:

شخص ما مضطرب ويحتاج مساعدتك، سيكون من الأفضل أن تمد له يد العون، لأنك قادر على تهدئة غصب الآخرين ولديك قدر عالي من التفاؤل.

برج القوس:

هل لديك أمسية رومانسية مخططة الليلة، إذا كان الأمر كذلك، ستكون جذاب بشكل خاص وستكون طبيعتك الدافئة والمحبة واضحة للغاية.

برج الجدي:

قد تشعر بالقلق وعدم الارتياح للخروج اليوم، وقد يطلب منك شخص تحبه خدمة، وعلى الرغم من أنك قد لا ترغب في مساعدة هذا الشخص، فربما ستفعل ذلك.

برج الدلو:

قد تجد نفسك منخرطًا في مشروع يثير اهتمامك أكثر من المعتاد، فتعمق به، ولمن انتبه حتى لا تؤجل مواعيدك الهامة.

برج الحوت:

هل تأمل في تحقيق هدف كنت تعمل من أجله لفترة طويلة؟ لا تدع التأخير يفقدك الأمل حتى لا تفقد مهارتك الإبداعية.. التغييرات الإيجابية سوف تإتي قريبا ، لكنها ستستغرق المزيد من الجهد.