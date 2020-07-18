أستاذ فيروسات يوضح كيفية الاستعداد للدراسة في ظل كورونا

ماما

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا)، وذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي عبر الفيديو كونفرانس.

ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أنَّ يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا).

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الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أكد أن المدارس بحاجة للتركيز على بعض النقاط لمنع انتقال فيروس كورونا بين الطلاب، موضحًا أن أبرزها إجراء عملية تعقيم مكثفة قبل بدء حضور الطلاب إلى المدارس.

وأضاف شاهين لـ"هن"، أنه في البداية يجب قياس درجة حرارة الطلاب والمعملين يوميًا قبل الدخول إلى المدرسة ومحاولة إعطاء أجازة لأصحاب الحرارة المرتفعة، كذلك تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الفصول أو الطابور الصباحي وتقليل كثافة الفصول.

وتابع أنه لابد من توافر أدوات تعقيم اليدين والتأكيد أن الطلاب أجروا عملية التعقيم أكثر من مرة خلال اليوم الدراسي، كذلك إلزام المعلمين والطلاب بارتداء الكمامات بطريقة صحيحة طوال فترة تواجدهم في المدرسة.

وأشارة إلى أنه يجب أن تجري عملية تعقيم يومية للفصول وأماكن الاحتكاك، للقضاء على تواجد الفيروس داخل المدرسة.