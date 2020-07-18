الامارات | «الملازم سند» شخصية كرتونية للتوعية والوقاية من الحرائق

شكرا لقرائتكم خبر عن «الملازم سند» شخصية كرتونية للتوعية والوقاية من الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي شخصية «سند» الكرتونية التي ستقوم بمهام التوعية باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق، وتقدم النصائح والإرشادات للجمهور حول أفضل الممارسات والسلوكيات الصحيحة للوقاية، وترسيخ وزيادة الوعي المجتمعي في هذا الجانب.

وقال مدير عام الدفاع المدني أبوظبي، العميد محمد معيوف الكتبي، إن إطلاق هذه الشخصية يجسد رؤية الدولة في أن تكون من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ضمن الجهود المتواصلة للارتقاء بخدمات الدفاع المدني وتطويرها للأفضل دائماً.

وأشار نائب مدير عام الدفاع المدني أبوظبي، العميد محمد إبراهيم العامري، إلى أن أي تميز أو إنجاز يحققه الدفاع المدني هو نتاج طبيعي للتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، إلى جانب الجهود المتميزة لجميع العاملين بالدفاع المدني في تطوير الأداء سعياً للوصول إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأكد رئيس قسم الحماية المدنية، النقيب يوسف سيف الكعبي، أن شخصية «سند» الكرتونية ستتواصل مع الناس عن قرب عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب القنوات التلفزيونية ودور السينما.

وأوضح أن «الملازم سند» سيكون شخصية محببة للجمهور وطموحة ومثقفة وواعية، إذ سيركز على تقديم نصائح حول تعلم الممارسات التي تسهم في تقليل مسببات الحرائق، والتعريف بدور وخدمات الدفاع المدني في المجتمع بمختلف المواسم، مثل الأمطار والصيف وغيرها.

وأضاف: «كما سيقوم بالتعريف بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة ووضع خطط إخلاء للمنزل في حال وقوع حريق، ويقدم نصائح وإرشادات حول الاستخدام الصحيح لأنظمة الوقاية والسلامة، مثل الطفايات وغيرها، وإبراز أهميتها في المنازل والسيارات والمطاعم ومختلف المنشآت».

وذكر أنه تم إعداد سيناريوهات للشخصية تحت إشراف كوادر وطنية مدربة ومتخصصة وبأساليب بسيطة وباللغة العربية، مع توافر الترجمة باللغة الإنجليزية، لافتاً إلى أنه سيتم في المستقبل القريب إدخال لغات أخرى كالأوردو والهندية وغيرهما. وأشار إلى أن شخصية الملازم سند تمتاز بكونها مثقفة ومحبة للمطالعة، وسند واثق بنفسه ويرتدي زي الدفاع المدني وخوذة صفراء اللون، وهو الزي الرسمي للإطفائيين، ويمتاز بخصال الشخصية الإماراتية المحببة للناس في ابتسامتها وطيبتها وحبها لمساعدة الآخرين.

- تمتاز بأنها شخصية مثقفة ومحبة للمطالعة وترتدي زي الدفاع المدني وخوذة صفراء اللون.

- ستركز على تقديم نصائح حول الممارسات التي تسهم في تقليل مسببات الحرائق والتعريف بدور الدفاع المدني.

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العميد محمد الكتبي:

إطلاق هذه الشخصية يجسد رؤية الدولة في

أن تكون من أفضل

دول العالم أمناً

وسلامة.

العميد محمد العامري:

أي تميز أو إنجاز يحققه الدفاع المدني

هو نتاج طبيعي للتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة.

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