الامارات | #النصف_الحلو.. حقيبة VIVA Bow الجديدة أحدث فرد في عائلة VIVA

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. حقيبة VIVA Bow الجديدة أحدث فرد في عائلة VIVA والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 يوليو 2020

شبابية، عصرية، متنوعة المناسبات، تعدّ حقيبة Viva Bow أحدث تصميم ينضم إلى عائلة قطع Viva لدى دار Salvatore Ferragamo. وتأتي حقيبة Viva Bow كاستمرار لإرث Ferragamo الإبداعي فتضفي لمسة عصرية على لغة التصميم التي تميّز تاريخ العلامة حاملةً إياه إلى المستقبل. لتكون النتيجة عبارة عن تصميم كلاسيكي مقاوم للزمن ومواكب للعصر في الآن ذاته: قطعة كلاسيكية معاصرة.

وُلدت حقيبة Viva Bow من رحم النجاح الذي حققه حذاء Viva، والذي أبصر النور عام 2019. فكما هو الحال مع حقيبة Viva Bow، تم تصميم الحذاء من قبل المدير الإبداعي Paul Andrew ليعكس الإرث الجمالي للدار من خلال استلهام الوحي من تصميم Vara الكلاسيكي، الذي قامت بتصميمه Fiamma Ferragamo وتم إطلاقه عام 1979.

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تم تصميم حقيبة Viva Bow لتتمّم حذاء Viva وتعزّز من رونقه، حيث يتشارك التصميمان عنصر الزينة الجمالي ذاته ألا وهو شريطة Vara الشهيرة المصنوعة من القماش المنسوج، والتي تم تحديثها وإضفاء مسحة عصرية عليها. وتمّ تصميم الشريطة من جلد (نابا) الطريّ والمبطّن مصحوبة بقفل مطليّ، وتم اختيار كل منهما بلون مطابق للون الحقيبة، ما يساعد على تحديد مكان القفل المغناطيسي للحقيبة، ويعكس في الوقت ذاته الروابط العائلية التي يتميز بها إرث Ferragamo الفني.

وتتوافر حقيبة Viva Bow الجديدة بحجمين، وتحوي جيبين واسعين. وهي مزودة بحزام قابل للفك مصنوع من الجلد بلون مطابق، متمَّم بحواف من جنزير معدني مماثل للون الحقيبة يسمح بحمل Viva على الكتف، أو بشكل مائل عبر الجسم أو بالمسك باليد أو ككلاتش. رغم أن شكل الحقيبة الهندسي مميّز للغاية، إلّا أن استخدام الجلد الطريّ ودرزات بخيوط تطابق لونها بالإضافة إلى البابيون المطابقة يُضفي مظهراً عصرياً غير متكلّف. ويقول بول أندرو: «تعتبر حقيبة Viva Bow آخر فرد ينضم إلى جيل جديد من تصاميم Ferragamo، كونها ترفد الإرث الإبداعي العريق للدار. فتماشياً مع الأسلوب الذي تبنيناه عند تصميم حذاء Viva، بالنسبة لنا، كانت نقطة البداية تكمن في إدراك أنه على الرغم من تميّز كل جيل جديد بسمات خاصة، وتفرده وتأثرّه بعصره، فإنّ هذا الجيل الجديد ينشأ أيضاً ضمن سياق جيل سبقه». ويضيف «تعدّ الشريطة عنصراً جمالياً يربط تصاميم Ferragamo بماضيها، ويتيح استكشاف عدد غير متناهٍ من الفرص في المستقبل». كما تعدّ الحقيبة حسب أندرو «تجسيداً لمستقبل دار Ferragamo، المفعم بالحيوية والمواكب للعصر».

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