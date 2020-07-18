الامارات | أميركي ينفق إعانات «كورونا» بالملايين على القمار

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركي ينفق إعانات «كورونا» بالملايين على القمار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية أمس، رجلاً استخدم في ألعاب القمار في لاس فيغاس قسماً من مبلغ تسعة ملايين دولار هو مجموع إعانات حصل عليها من طريق الاحتيال على أساس أنها لمواجهة آثار جائحة «كوفيد-19».

وكان أندرو مارنل (40 عاماً)، قدّم عدداً من الطلبات للاستحصال على قروض ذات صلة بالجائحة.

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وأوضح الادّعاء العام أن مارنل استخدم قسماً من هذه الأموال في مضاربات خطرة في البورصة، فيما بذّر مئات الآلاف من الدولارات في نوادي القمار عطلة الأسبوع الفائت. وتندرج القروض التي حصل عليها غروف ضمن إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار لمساعدة ملايين الأميركيين الذين يعانون الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

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