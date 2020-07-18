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الامارات | أميركي ينفق إعانات «كورونا» بالملايين على القمار

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لوس أنجلوس ■أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية أمس، رجلاً استخدم في ألعاب القمار في لاس فيغاس قسماً من مبلغ تسعة ملايين دولار هو مجموع إعانات حصل عليها من طريق الاحتيال على أساس أنها لمواجهة آثار جائحة «كوفيد-19».

وكان أندرو مارنل (40 عاماً)، قدّم عدداً من الطلبات للاستحصال على قروض ذات صلة بالجائحة.

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وأوضح الادّعاء العام أن مارنل استخدم قسماً من هذه الأموال في مضاربات خطرة في البورصة، فيما بذّر مئات الآلاف من الدولارات في نوادي القمار عطلة الأسبوع الفائت. وتندرج القروض التي حصل عليها غروف ضمن إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار لمساعدة ملايين الأميركيين الذين يعانون الآثار الاقتصادية لتفشي .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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