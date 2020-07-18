الامارات | زوجة الأمير تشارلز تحتفل بعيد ميلادها الـ 73

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الأمير تشارلز تحتفل بعيد ميلادها الـ 73 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت كاميلا دوقة كورنوال، زوجة الأمير تشارلز، بعيد ميلادها الـ73 في احتفال خاص، أمس، دون التخطيط لفعاليات عامة. ونشر «كلارنس هاوس»، مقر الإقامة الرسمي للزوجين في لندن، صورة لكاميلا تم التقاطها في حديقة منزلهما الرئيس.

ونشرت مكاتب والدة تشارلز، الملكة إليزابيث الثانية، ونجله الأمير وليام وزوجته كيت تهاني بعيد ميلاد كاميلا عبر موقع «تويتر».

ونشر قصر باكنجهام عبر «تويتر» صورة لكاميلا والملكة وهما تبتسمان معاً على ما يبدو في عرض زهور. واستأنف تشارلز (71 عاماً) وكاميلا الارتباطات العامة الشهر الجاري بعد عزلهما ذاتياً في أسكتلندا أسابيع عدة بعد إصابة تشارلز الخفيفة بفيروس كورونا.

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