الامارات | كايت وينسلت مكرّمة في «تورنتو» السينمائي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنال الممثلة البريطانية كايت وينسلت جائزة «تريبيوت أكتور أوورد» خلال الدورة المقبلة من مهرجان تورنتو السينمائي في سبتمبر المقبل، على ما أعلن المنظمون الخميس.
وسيقام الحدث في 15 سبتمبر بصورة افتراضية لمناسبة هذا المهرجان وهو الأهم من نوعه في أميركا الشمالية.
وأوضحت المديرة العامة للمهرجان جوانا فيشنتي المشاركة في رئاسة الحدث أن «وجود كايت اللامعة والآسرة عبر الشاشة لايزال مصدر إذهال وترفيه وإلهام للجمهور والممثلين على السواء».
وأشارت المسؤولة إلى أن الممثلة التي لاتزال تطبع الذاكرة السينمائية من خلال تأديتها بطولة فيلم «تايتانيك»، تمثل «بالقدر عينه من القوة والشجاعة اللتين تتحلى بهما النساء اللائي تختار تجسيد أدوارهن».
ولفتت فيشنتي إلى أن الفنانة البريطانية البالغة 44 عاماً الحائزة جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «ذي ريدر»، هي «من أفضل الممثلات وأكثرهن احتراماً في جيلها».
وتكافئ جوائز «تريبيوت أووردز» الممثلين والمخرجين والمهنيين في القطاع السينمائي على مساهماتهم الاستثنائية في الفن السابع. وبسبب وباء «كوفيد-19»، يعقد مهرجان تورنتو السينمائي دورته الخامسة والأربعين بين العاشر من سبتمبر والتاسع عشر منه بنسق هجين يجمع بين الأحداث في الصالات والمواعيد الافتراضية.
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